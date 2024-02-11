500 тисяч – нереально: військовий експерт пояснив, скільки справді людей треба мобілізувати

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Водночас досі достеменно невідомо, скільки саме людей планують мобілізувати в Україні.

Військовий експерт Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом назвав нереалістичною цифру, яку озвучували раніше. На його думку, мобілізувати потрібно значно менше громадян.

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Скільки людей потрібно мобілізувати в Україні

Верховна Рада 7 лютого у першому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Дискусії та обговорення довкола нового законопроєкту не вщухають й досі, адже в ньому є чимало суперечливих моментів та навіть порушення Конституції.

З військового погляду від мобілізації ми нікуди не дінемось, люди потрібні. Зеленський озвучив цифру в 500 тисяч, Залужний відповідав, що таких цифр не називали. Якщо зараз в армію призвати 500 тисяч, то їх "відривають" з економіки, та і їх просто нереально навчити і відправити воювати,

– пояснив Павло Нарожний.

Річ у тім, що в України немає такої кількості полігонів, військових частин, інструкторів та офіцерів.

"Навіть якщо уявити, що всіх їх навчили, ми отримаємо 500 тисяч рядових. Куди ми їх подінемо? Це все означає формування нових військових частин і потрібно отримати всю техніку. Я вважаю цифру в 500 тисяч абсолютно нереальною та фантастичною. Реальна цифра для мене 100 – 200 тисяч. Не одномоментно (їх мобілізовувати – 24 Канал), протягом року", – наголосив військовий експерт.

Тобто в місяць потрібно було б мобілізовувати приблизно 30 – 40 тисяч людей в місяць. Хоч і це, пояснив Нарожний, доволі суб'єктивні цифри потреб армії.

Як можливо вдосконалити роботу ТЦК

Однак навіть за таких обставин, поточна система, ймовірно, не зможе впоратися з такою кількістю мобілізованих.

"Я знаю, як це роблять в ТЦК – їх цифровізація не торкнулась ніяк. Там досі є всі ці паперові справи", – зазначив Нарожний.

У цьому сенсі варто згадати про одне із нововведень у законопроєкті про мобілізацію – доступ ТЦК до всіх реєстрів, які є в державі. Зараз же людей шукають у паперових справах – якщо там є адреса людини, на неї відправлять повістку.

Чому людей хапають на вулицях, є блокпости? Тому що в ТЦК немає інших варіантів, як знайти людей і вручити їм повістку. Вони не можуть це зробити в інший спосіб, адже всі справи містять застарілу інформацію,

– пояснив військовий експерт.

Водночас Володимир Зеленський наголошував на тому, що роздавати повістки на вулиці – неприпустимо. Президент також відмітив високий рівень цифровізації у державі. Тож якщо ТЦК надати доступ до реєстрів, які є у нашій країні, роздача повісток на вулицях може зупинитися.

Примус проти рекрутингу

В Україні також сперечаються про те, чи має мобілізація бути примусовою, чи все ж необхідно заохочувати людей йти до війська через високі зарплати, певні преференції. Особливу увагу, зокрема, зараз приділяють рекрутингу.

У нас в Конституції написано, що захист держави – це обов'язок громадян. У нас є успішні кейси рекрутингу, наприклад, у 3-ій штурмовій бригаді – до них стоїть черга, це факт. Але крім неї є сотні військових частин, де треба люди. Всі вважають, що армія – це коли тобі дають автомат і відправляють воювати, але є мільйон інших потреб. Механік-водій – це людина на вагу золота,

– наголосив Нарожний.

Подібних професій, які мають попит, в армії є дуже багато. Складно оцінити, чи всіх цих необхідних людей зможуть набрати саме через рекрутинг.

До слова, у законопроєкті про мобілізацію також пропонують у певний спосіб обмежувати ухилянтів у правах. Однак варто розуміти, що судова система України не зможе витримати такого навантаження, адже рішення про певні санкції щодо людей не можуть вводити ТЦК – їх ухвалюватиме лише суд.

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