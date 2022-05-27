Скільки людей на окупованих територіях мають проукраїнські погляди: свіже опитування

Одна з причин початку війни проти України – звільнення російськомовного населення від гніту. Як свідчать дані соціологічного опитування, актуально це лише для 9% респондентів з окупованих територій.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування. Воно пролило світло на те, скільки мешканців тимчасово окупованих після 24 лютого територій мають проукраїнську позицію. Відразу ж зауважимо, що мовиться про переважну більшість.

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8 з 10 опитаних мають проукраїнську позицію

Опитування, проведене з 19 по 24 травня вкотре довело, що в Україні окупантів ніхто не очікував. Зокрема на тих територіях, які тимчасово контролюють росіяни.

81% відповів, що має здебільшого або повністю проукраїнську позицію.

Натомість лише 8 – 9% зазначили, що їхня позиція проросійська.



81% респондентів має проукраїнську позицію / інфографіка КМІС

Також завдяки опитуванню вдалося виявити, яких поглядів дотримувалися ті, хто виїхав з територій, які тимчасово перебувають під російською окупацією. Виявилося, що практично всі респонденти звідти мають саме проукраїнську позицію.

Як визначали рівень проукраїнської або проросійської позиції? Для цього респонденти отримали 8 пар тверджень. Вибір кожного дозволяв зрозуміти, яка з них є ближчою для опитаного.



Респонденти вибирали твердження з-поміж 8 пар / інфографіка КМІС

Раніше у КМІС провели інше соціологічне опитування. Воно показало рівень симпатії серед українців до Росії. Як з'ясувалося, майже 500 тисяч громадян нашої держави позитивно ставляться до країни-агресорки.

Якщо говорити мовою відсотків, то ситуація виглядає так: 2% позитивно ставляться до Росії та 92% – негативно.

На початку травня соціологічна група "Рейтинг" поділилася результатами свого опитування. Воно пролило світло на ставлення українців до постаті Степана Бандери. Якщо у 2012 році позитивним героєм його вважали лише 22% респондентів, то у 2022 – 74!

Максимальна підтримка серед історичних постатей у Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського – понад 90%. Що стосується Івана Мазепи та Симона Петлюри, то з роками спостерігається позитивна динаміка з 44 до 76% та з 26 до 49% відповідно.

Водночас зі своїм антигероєм українці вже визначилися. Дані опитувань свідчать про те, що вони негативно ставляться до президента Володимира Путіна. Мовиться про 98% респондентів.

Варте уваги – оперативне зведення Генштабу станом на 27 травня: дивіться відео