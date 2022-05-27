Сколько людей на оккупированных территориях имеют проукраинские взгляды: свежий опрос

Одна из причин войны против Украины – "освобождение русскоговорящего населения от гнета". Как свидетельствуют данные социологического опроса, актуально это только 9% респондентов с оккупированных территорий.

Киевский международный институт социологии провел опрос. Оно пролило свет на то, сколько жителей временно оккупированных после 24 февраля территорий имеют проукраинскую позицию. Сразу же заметим, что речь идет о подавляющем большинстве.

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8 из 10 опрошенных имеют проукраинскую позицию

Опрос, проведенный с 19 по 24 мая, в очередной раз доказал, что в Украине кафиров никто не ожидал. В частности, на тех территориях, которые временно контролируют россияне.

81% ответил, что имеет в основном или полностью проукраинскую позицию.

В то же время только 8 – 9% отметили, что их позиция пророссийская.



81% респондентов имеет проукраинскую позицию/инфографика

Также благодаря опросу удалось обнаружить, каких взглядов придерживались выехавшие с территорий, временно находящиеся под российской оккупацией. Оказалось, что практически у всех респондентов оттуда есть именно проукраинская позиция.

Как определяли уровень проукраинской или пророссийской позиции? Для этого респонденты получили 8 пар утверждений. Выбор каждого позволял понять, какая из них ближе для опрошенного.



Респонденты выбирали утверждение из 8 пар / инфографика КМИС

Ранее в КМИС провели другой социологический опрос. Оно показало уровень симпатии среди украинцев к России. Как выяснилось, около 500 тысяч граждан нашего государства положительно относятся к стране-агрессорке .

Если говорить на языке процентов, то ситуация выглядит так: 2% положительно относятся к России и 92% – отрицательно.

В начале мая социологическая группа "Рейтинг" поделилась результатами своего опроса. Оно пролило свет на отношение украинцев к фигуре Степана Бандеры . Если в 2012 году положительным героем его считали всего 22% респондентов, то в 2022 – 74!

Максимальная поддержка среди исторических фигур Богдана Хмельницкого и Михаила Грушевского – более 90%. Что касается Ивана Мазепы и Симона Петлюры, то с годами наблюдается положительная динамика с 44% до 76% и с 26% до 49% соответственно.

В то же время, со своим антигероем украинцы уже определились. Данные опросов свидетельствуют о том, что они негативно относятся к президенту Владимиру Путину . Речь идет о 98% респондентов.

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