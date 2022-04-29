Провели опрос, в котором выяснили, что негативно к Путину относятся 98% украинцев.
Кстати Не Байден и не Джонсон: к кому из мировых лидеров лучше относятся украинцы
Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже далеко не убежал. Негативное отношение к нему достигает 96%.
К каким международным лидерам украинцы благосклонны
Лидером среди приверженности украинцев является президент Польши Анджей Дуда. Положительно его оценивают 92% украинцев. Далее следует премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – 87% и президент США Джо Байден – 86%.
К слову, ухудшилось отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Что нужно знать об опросе
- Его провела социологическая группа "Рейтинг" 26 апреля 2022 года.
- Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.
- Способ опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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