У відсотковому співвідношенні любителів Росії – всього лиш 2%. Але якщо проаналізувати результати опитування, то це – аж пів мільйона українців.

Опитування проводилося 13 – 18 травня. Його організатором був Київський міжнародний інститут соціології.

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За останні 3 роки до початку повномасштабного нападу Росії простежувалося поступове зниження позитивного ставлення до країни-агресора. Та навіть попри ескалацію біля кордонів України 34% населення України на початку лютого 2022 року добре ставилися до Росії.

Зараз уже лише 2% громадян добре ставляться до країни-агресора, у той час як 92% – погано. Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб.



Як українці ставляться до росіян / Дані КМІС

У всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставиться до Росії. Зокрема, на Півдні негативну думку про неї мають 90% населення, а на Сході – 85% осіб. Відносно найбільше продовжують добре ставитися до Росії на Сході – 4%.



Опитування по регіонах / Дані КМІС

Коротко про спосіб опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології опитував українців методом телефонних інтерв'ю за допомогою комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкового вибору мобільних номерів.

Спеціалісти КМІ опитали 2000 респондентів, які живуть у всіх регіонах України. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які проживали на території України до 24 лютого 2022 року.

В опитуванні не брали участь жителі тих територій, які тимчасово не контролює влада України (АР Крим, Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей). Також до опитування не залучали людей, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

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