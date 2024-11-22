Скільки міжконтинентальних балістичних ракет може зробити Росія: військове зведення від Світана

Російські війська 21 листопада атакували Дніпро ракетами різних типів. Однією з таких була міжконтинентальна балістична ракета, яку ворог запустив з Астраханської області.

У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, чи можна вважати цю ракету "вундерваффе".

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Нова російська ракета

Військовий експерт сказав, що це не є "вундерваффе", адже цій ракеті вже близько десятка років. Росіяни таким терміном можуть будь-що назвати.

За словами Світана, це ракета ніяк не стане на бойове чергування та навіть не потрапить у серійне виробництво. Усе через серйозні проблеми росіян з економікою через санкції. Виробництво ракети такого рівня є складним, адже вона долає тисячу кілометрів та має роздільні боєголовки.

Тобто це складне виробництво й поставити її на конвеєр нереально для росіян в цих умовах, в яких вони зараз,

– зазначив Роман Світан.

"Її можуть поставити, якщо, наприклад, заморозити війну, то через 3 – 4 роки ця ракета вийде у серійне виробництво. Тоді вони, звісно, можуть їх штампувати по декілька десятків штук, але не сотні", – додав військовий експерт.

Ситуація на фронті

Дуже складна ситуація в районі Курахове. Там росіяни з обох флангів можуть впливати на постачання нашого угруповування. Останнім часом ворог навіть зміг серйозно просунутися з обох сторін. Такими діями він намагається змусивши українські війська відійти з можливого "котла". Це один з механізмів впливу на прийняття рішення.

Ситуація на фронті / Скриншот з відео

Роман Світан пояснив, що зараз командири мають приймати рішення по цьому напрямку. Якщо є засоби, то ще можна почекати та знищити ворога. Якщо немає засобів, то приймається рішення на вихід, аби наш гарнізон не потрапив в повне оперативне оточення.