Бункерного Путіна бережуть та остерігаються: скільки у диктатора двійників та як їх відрізнити

У Путіна є кілька двійників, яких деякі закордонні політики можуть відрізнити. Справа в тому, що справжній бункерний Путін – це не той Путін, що став президентом Росії після Єльцина.

Про це 24 каналу розповів психолог, профайлер Дмитро Попов. Раніше повідомлялось про те, що вибухи в Росії стали можливими завдяки піару двійника Путіна.

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Двійники Путіна

Попов зазначив, що у Путіна було 6 двійників, але з 2018 року стало 2 двійники й один бункерний, ніби справжній, Путін. Однак і цей оригінал – це не той Путін, що став президентом Росії після Єльцина. Саме цього бункерного Путіна чомусь оберігають і навіть бояться вступати з ним у полеміку, заперечувати щось тощо.

З-поміж інших двох клоунів один доволі спортивний. Саме він, як заєць, літає по різних напрямках. До речі, саме його й кидали прем'єр-міністр Киргизстану, Токаєв, Ердоган, коли примусили його чекати, й він реагував на це дуже спокійно, іноді навіть принизливо, не як лідер другої країни, другої армії, чи як він себе називає,

– зауважив психолог.

Розрізнити двійників просто

Він продовжив, що розрізняє двійників за допомогою вимірювання різних відстаней на їхніх обличчях, визначаючи співвідношення сторін. Однак війну Україні оголошував бункерний, на Радбезі знищував Наришкіна бункерний. Останній раз він був у публічному просторі, коли приймав доповідь Шойгу про взяття Маріуполя, вчепившись рукою за стіл.

"Колись ще в 2016 році бункерний проводив нараду з депутатами, й оскільки він правша, в нього біля правої руки стояла чашка. Та він не міг підняти її правою рукою, він брав її лівою, перекладав у праву й пив. Один із двійників 2 – 3 місяці тому намагався це відтворити, коли йшов з якоюсь жінкою кореспондентом парком і намагався комара справа вбити лівою рукою", – наголосив профайлер.

Попов про те, скільки у Путіна двійників та як їх розрізнити: дивіться відео

Деякі політики можуть розрізнити двійників

За його словами, Лукашенко, Ердоган і Токаєв здатні розрізнити двійників від так би мовити оригіналу. Ці 3 людини відрізняють їх з першого погляду чи хтось на вухо їм підказує. Усі решта – ні.

Прем'єр-міністри Узбекистану, Киргизстану діяли з вказівки, швидше за все, Ердогана. Це тюркомовний світ, і вони на Ердогана звертають увагу й виконують те, що він їм може порадити,

– підкреслив Попов.

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