Якщо серйозно, то у Брянській області вирішили скасувати візит Діда Мороза, про це розповідає 24 канал з посиланням на місцеві пабліки. Мовляв, в регіоні не надто безпечно, тож відповідний захід там ніхто організовувати не буде.

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Не доїде Дід Мороз і до Курська

Відомо, що відповідне рішення ухвалили на фоні вжитих заходів, спрямованих на посилення безпеки у низці суб'єктів країни-агресорки. Ба більше, поїзд з Дідом Морозом не доїде і до Курська. Самим же мешканцям областей запропонували їхати до Орла. Мовляв, там вони і зможуть побачити цього казкового персонажа, який міг би побороти Дмітрія Мєдвєдєва у конкурсі фанатів оковитої.

Якщо ви пам'ятаєте, то саме у Курській і Брянській області останнім часом вкрай неспокійно. Туди регулярно навідується "Бавовнятко". Причому робить це феєрично та святково. То ми б і не дуже засмучувалися на місці тих російських дітлахів. Святкові феєрверки вони і так зможуть побачити.

Дуже свіжа "бавовна" у Брянській області

Зауважимо, що вкрай несподіваною виявилася ніч на 13 грудня для росіян. Стало відомо про вибухи у Клинцях, а також Климовому, що у Брянській області. Місцеві пабліки повідомляють, що у Климовому пожежа спалахнула раніше, ніж пролунали самі вибухи.

Користувачі мережі вже почали висловлювати припущення, що ж могло стати причиною "бавовни". У випадку з Климовим припускають, що сталося банальне побутове загоряння. Натомість щодо Клинців, то там упевнені в роботі ЗСУ. Мовляв, вибухи були настільки сильними, що ціле селище піднялося на ноги.

Цікавий момент, що вибухи були не лише дуже потужними. Вони лунали у районі військових частин. Тож дехто з місцевих мешканців уже припустив, що ЗСУ могли атакувати казарми окупантів.

Наостанок додамо, що у Курській області не на жарт налякані. Там уже заборонили феєрверки. Їх не можна буде запускати аж до кінця січня. Тож єдині вогники, які росіяни спостерігатимуть у цей період, будуть іскорки, якими розкидається "Бавовнятко".