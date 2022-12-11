Продаж та запуск феєрверків на території Курської області заборонили з 12 грудня і до кінця січня. Про це повідомив губернатор Роман Старовойт, пишуть росЗМІ. Детальніше про "жодної паніки" у Курській області розповідає 24 канал.

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Аби "забезпечити спокій"

Цікаво, що продаж та запуск феєрверків, за словами Старовойта, заборонили, щоб "забезпечити безпеку та спокій" жителів області. Начебто у регіоні зберігається "жовтий рівень" терористичної небезпеки.

Всі наші сили спрямовані на те, щоб не допустити терористичних актів на території області,

– запевняє губернатор.

Зауважимо, що феєрверки та петарди раніше заборонили і в іншій прикордонній області – на Бєлгородщині. Однак, там поки ввели обмеження лише до 21 грудня.

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У Курській області панічно "укріплюють рубежі" та вже організували "народну дружину"

Після вибухів на аеродромі в Курську росіяни почали панічно "укріплювати рубежі" регіону. Зокрема, взялися встановлювати вже добре відомі пірамідки з бетону.

Окрім того, у Курській області почали формувати так звану "народну дружину". До неї начебто беруть добровольців, які за віком чи станом здоров'я буцімто не можуть воювати у лавах російської армії. Тож будуть патрулювати вулиці, "охороняти інфраструктуру" та гасити пожежі.