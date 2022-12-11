Продажу и запуск фейерверков на территории Курской области запретили с 12 декабря по конец января. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, пишут росСМИ. Подробнее о "никакой паники нет" рассказывает 24 канала.

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Чтобы "обеспечить спокойствие"

Примечательно, что продажу и запуск фейерверков, по словам Старовойта, запретили, чтобы "обеспечить безопасность и спокойствие" жителей области. В регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности.

Все наши силы направлены на то, чтобы не допустить террористических актов на территории области,

– уверяет губернатор.

Заметим, что фейерверки и петарды раньше запретили и в другой приграничной области – Белгородской. Однако там пока ввели ограничения лишь до 21 декабря.

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В Курской области "укрепляют рубежи" и уже организовали "народную дружину"

После взрывов на аэродроме в Курске россияне начали панически "укреплять рубежи" региона. В частности, взялись устанавливать уже хорошо известны пирамидки из бетона.

Кроме того, в Курской области начали формировать так называемую "народную дружину". Туда берут добровольцев, которые по возрасту или состоянию здоровья якобы не могут воевать в рядах русской армии. Так что будут патрулировать улицы, "охранять инфраструктуру" и тушить пожары.