Вчора у Росії горів торговий центр, а сьогодні – цілий завод на Невському проспекті. Про це, зокрема, зазначають російські служби надзвичайних ситуацій. Схоже, що у громадян держави-терористки немає ні дня спокою – вони постійно потерпають від пожеж.

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Яка площа пожежі та чи є постраждалі

Російські державні структури повідомляють, що площа займання "Звєзди" – 200 квадратних метрів. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає. Водночас слід зауважити, що до ліквідації пожежі залучили аж 7 одиниць техніки та 35 рятувальників.

У двоповерховому будинку розміром 50 на 100 метрів горить будівля площею 200 метрів квадратних. Відомості про постраждалих на цей час не надходили,

– написали в пресслужбі російського МЧС.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників рано-вранці 13 грудня – о 06:38 за київським часом. Зазначмо, що "Звєзда" розташовується на вулиці Бабушкіна, 123.



У Росії нам намагаються врятувати "Звєзду" / Фото з ворожих ЗМІ

Зверніть увагу! Завод "Звєзда" засновано у 1932 році. Він займається виробництвом високооборотних дизелів потужністю від 500 до 7400 кВт для суднобудування, залізничного транспорту та малої енергетики, а також для важких суднових редукторів потужністю до 20 тисяч кВт.

У Росії кожен день катастрофи