Згодом військове об'єднання українців та кримських татар "Атеш" взяло на себе відповідальність за інцидент. Ба більше, за даними пропагандистських ЗМІ, внаслідок пожежі загинули щойнайменше 2 осіб.

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Над ідеєю працювали довго

У своєму офіційному зверненні "Атеш" повідомив, що база мобілізованої армії Росії в селищі Радянське в українському Криму – горить.

Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом і звичайно у нас все вийшло,

– йдеться у пості.

Активісти зазначають, що продовжуватимуть розвалювати армію Росії зсередини.

Росіяни у вогні: що відомо