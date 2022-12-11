Згодом військове об'єднання українців та кримських татар "Атеш" взяло на себе відповідальність за інцидент. Ба більше, за даними пропагандистських ЗМІ, внаслідок пожежі загинули щойнайменше 2 осіб.
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Над ідеєю працювали довго
У своєму офіційному зверненні "Атеш" повідомив, що база мобілізованої армії Росії в селищі Радянське в українському Криму – горить.
Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом і звичайно у нас все вийшло,
– йдеться у пості.
Активісти зазначають, що продовжуватимуть розвалювати армію Росії зсередини.
Росіяни у вогні: що відомо
- Пожежа у ТЦ була наймасштабнішою та найефектнішою у п'ятницю, 9 грудня. Однак вона не була єдиною.
- Так, під Москвою відбулося займання на станції метро "Владикіно". У російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали, що її буквально накрило густим димом через те, що поруч загорівся дах адмінбудівлі.
- Була й ще одна масштабна пожежа на площі 1 500 квадратних метрів на складі електрообладнання в іншому куточку ворожої столиці. Причини пожежі поки встановлюються, однак у СтратКом ЗСУ припускають, що це міг бути результат роботи рейкових партизанів.
- У Москві загорілась двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця XVII століття. Садиба розміщена у Малому Знам'янському провулку в Москві, поряд із Пушкінським музеєм. Під час гасіння постраждав пожежник.