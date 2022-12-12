Зранку 12 грудня У підмосковній Балашихі спалахнув торговий центр "Стройпарк". Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 канал.

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У Росії загорівся черговий ТЦ

За даними МНС, спочатку спалахнули будматеріали на відкритому майданчику, після чого вогонь перекинувся на перший поверх будівлі.

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Площа пожежі швидко зростає. Вогнем охоплено вже 9 тисяч квадратних метрів. Як повідомили у МНС, до гасіння залучено 45 осіб та 14 одиниць техніки.

Зазначають, що пожежа має третій номер складності. Наразі триває евакуація всіх працівників з ТЦ.

Російські ЗМІ також повідомляють, що у наслідок пожежі постраждав один охоронець ТЦ.

Про постраждалих інформація наразі уточнюється. На кадрах, які публікують очевидці, видно, як густі стовпи диму підіймаються від будівлі на кілька десятків метрів в гору, а вогонь проривається з паркінгу.

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У ніч проти 9 грудня в Москві загорівся величезний торговий центр. Однак у громадян ворожої держави, вочевидь, щось сталося зі зором, адже вони просто-таки не помічали полум'я упродовж декількох годин.