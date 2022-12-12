Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі, в одному з останніх інтерв'ю.

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Вашингтон переймається відвоюванням земель

За його словами, США не заохочують ескалацію військового конфлікту в Україні, оскільки це не приносить користі ні українському народу, ні інтересам Вашингтона.

Заява політика прозвучала в контексті серії ударів, які були нещодавно завдані по російським аеродромам "Енгельс" і "Дягілєво". Джон Кірбі наголосив, що Білий дім не заохочує і не підтримує подібні операції українських військових на території Росії.

Ми не заохочуємо українську операцію всередині Росії. Ми намагаємося впевнитися, що вони захищають власну територію в межах своєї країни. Від самого початку ми розуміли ризики ескалації. Адже це не добре як для українців, так і для інших країн і самих росіян,

– сказав він.

Збільшення військової допомоги

Представник Білого дому зазначив, що на тлі недавніх заяв Владіміра Путіна, де той заявив про "рішучість продовжувати війну проти України", Вашингтон оголосив про збільшення обсягів військової допомоги Україні для захисту своїх територій.

"В п'ятницю ми оголосили про збільшення допомоги в галузі безпеки українським збройним силам, щоб вони продовжували відвойовувати свої території", – наголосив Кірбі.

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