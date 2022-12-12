Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме, в одном из последних интервью.

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Вашингтон занимается отвоеванием земель

По его словам, США не поощряют эскалацию военного конфликта в Украине, поскольку это не приносит пользы ни украинскому народу, ни интересам Вашингтона.

Заявление политика прозвучало в контексте серии ударов, недавно нанесенных по российским аэродромам "Энгельс" и "Дягилево". Джон Кирби подчеркнул, что Белый дом не поощряет и не поддерживает подобные операции украинских военных на территории России.

Мы не поощряем украинскую операцию внутри России. Мы стараемся убедиться, что они защищают свою территорию в пределах своей страны. С самого начала мы понимали риски эскалации. Это ведь не хорошо как для украинцев, так и для других стран и самих россиян,

– сказал он.

Увеличение военной помощи

Представитель Белого дома отметил, что на фоне недавних заявлений Владимира Путина, где тот заявил о "решительности продолжать войну против Украины", Вашингтон объявил об увеличении объемов военной помощи Украине для защиты своих территорий.

"В пятницу мы объявили об увеличении помощи в области безопасности украинским вооруженным силам, чтобы они продолжали отвоевывать свои территории", – подчеркнул Кирби.

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