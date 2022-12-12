Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме, в одном из последних интервью.
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Вашингтон занимается отвоеванием земель
По его словам, США не поощряют эскалацию военного конфликта в Украине, поскольку это не приносит пользы ни украинскому народу, ни интересам Вашингтона.
Заявление политика прозвучало в контексте серии ударов, недавно нанесенных по российским аэродромам "Энгельс" и "Дягилево". Джон Кирби подчеркнул, что Белый дом не поощряет и не поддерживает подобные операции украинских военных на территории России.
Мы не поощряем украинскую операцию внутри России. Мы стараемся убедиться, что они защищают свою территорию в пределах своей страны. С самого начала мы понимали риски эскалации. Это ведь не хорошо как для украинцев, так и для других стран и самих россиян,
– сказал он.
Увеличение военной помощи
Представитель Белого дома отметил, что на фоне недавних заявлений Владимира Путина, где тот заявил о "решительности продолжать войну против Украины", Вашингтон объявил об увеличении объемов военной помощи Украине для защиты своих территорий.
"В пятницу мы объявили об увеличении помощи в области безопасности украинским вооруженным силам, чтобы они продолжали отвоевывать свои территории", – подчеркнул Кирби.
Взрывы в России: главные новости
- Предыдущие взрывы на территории России раздавались утром 5 декабря. В частности, взрывы прогремели на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе и авиабазе Дягилево на окраине Рязани.
- После "хлопка" Россия вдруг решила сократить количество самолетов на аэродроме в Энгельсе. В Кремле традиционно заявили, мол, существенных последствий для авиации во время взрывов не последовало.
- Россия обвинила Украину в атаке беспилотниками. Но следует обратить внимание, что Энгельс расположен в 600 километрах от Украины. Этот факт может свидетельствовать, что Россия лжет или ее ПВО дырявое. Взрывы в России раздавались перед массированной атакой против Украины.