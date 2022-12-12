Як пояснила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, на це є кілька причин.

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За її словами, навіть природа допомагає Україні, адже море у цей час дуже штормить і заважає окупантам. Гуменюк доповіла про шторм у 4 – 5 балів, що є доволі сильною негодою.

Кораблі з ракетами (типу "Калібр" – 24 канал) є, але вони переховуються на базуванні, укриваючись від шторму. Мовиться про бухти і гавані,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Водночас вона закликала не покладатися лише на погоду, адже плани ворога цинічні. Гуменюк нагадала, що пуск ракет може відбутися навіть з пункту базування, хоча це й небезпечно.

Коли окупанти можуть вивести у Чорне море кораблі-носії крилатих ракет

До того ж ворогу потрібно лише кілька годин, що вивести кораблі та створити залп.

"Тривалий час не було ракет-носіїв, тож кілком ймовірно, що вже сьогодні, 12 грудня, вони можуть бути виведені. Але не обов'язково прив'язуватися до дня тижня. Це може статися будь-коли", – сказала Гуменюк.

Додамо, що натомість у Середземному морі чергують 8 російських кораблів, серед яких є 5 носіїв ракет "Калібр". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Росія навряд ризикне провокувати якусь з країн НАТО й запускати ракети із Середземного моря. Окупанти можуть дозволити собі перетинати повітряний простір Молдови, але не Туреччини.