Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 канал.
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"Мені невідомо, щоб із Середземного моря запускали ракети. Роблять це з Чорного моря, а з Азовського запускають дрони-камікадзе", – сказав Ігнат.
З Босфору не атакують
За словами речника Повітряних сил, через Молдову летять ракети – "Калібри" і Х-101. Щодо Босфору, то він закритий на сьогодні.
Ті кораблі, які стоять там з носіями, просто плавають, – зазначив Ігнат.
Сьогодні Військово-Морські Сили ЗСУ повідомили, що у Середземному морі базуються 9 ворожих кораблів, 5 носіїв "Калібрів". Загальний залп становить 76 ракет.
Росія атакує ракетами з морів / Інфографіка ВМС ЗСУ
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