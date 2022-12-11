Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 канал.

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"Мне неизвестно, чтобы из Средиземного моря запускали ракеты. Делают это из Черного моря, а из Азовского запускают дроны-камикадзе", – сказал Игнат.

С Босфора не атакуют

По словам спикера Воздушных сил, через Молдову летят ракеты – "Калибры" и Х-101. Что касается Босфора, то он закрыт сегодня.

Те корабли, которые стоят с носителями, просто плавают,

– отметил Игнат.

Сегодня Военно-Морские Силы ВСУ сообщили, что в Средиземном море базируются 9 вражеских кораблей, 5 носителей "Калибров". Общий залп составляет 76 ракет.



Россия атакует ракетами из морей / Инфографика ВМС ВСУ

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