Утром 12 декабря в подмосковной Балашихе вспыхнул торговый центр "Стройпарк". Об этом сообщают росСМИ. 24 канал.

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В России загорелся очередной ТЦ

Сначала в МЧС сообщили, что сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь опрокинулся на первый этаж здания.

Затем отметили, что причиной пожара в ТЦ стало короткое замыкание из-за дождя.

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Площадь пожара быстро растет. Огнем охвачено уже почти 10 тысяч квадратных метров. Как сообщили в МЧС, к тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.

Отмечают, что пожар имеет третий номер сложности. В настоящее время продолжается эвакуация всех работников по ТЦ.

Российские СМИ также сообщают, что в результате пожара пострадал один охранник ТЦ. Мужчину зовут Сергей Чистов, ему 39 лет. У пострадавшего отравления продуктами горения и ожогов верхних дыхательных путей.

О пострадавших информация пока уточняется. На публикуемых очевидцах кадрах видно, как густые столбы дыма поднимаются от здания на несколько десятков метров в гору, а огонь прорывается из паркинга.

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