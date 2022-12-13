Справи у росіян кепські навіть у космосі – у травні цього року науковці повідомляли, що військовий супутник "Космос-2555" зійшов з орбіти й згорів у атмосфері. 10 грудня стався подібний інцидент – про це написав вчений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у Кембриджі Джонатан Макдавелл у твітері.

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Ще одна невдача російської розвідки у космосі

Власне, цей російський супутник запустили в космос у жовтні. Він не пропрацював навіть двох місяців та вирішив, що йому "пора у відпустку"

Російські військові запустили в космос супутник "Космос-2560" у жовтні, і він уже повернувся в атмосферу Землі 10 грудня о 04.54 (за київським часом – 24 Канал) над Гуамом,

– зазначив Джонатан Макдавелл.

Як доказ він навів графік на якому видніється "від'ємний ріст та досягнення" у роботі російського космічного апарату. До речі, невідомо, чого хотіли від цього супутника росіяни, однак за неофіційною інформацією, він мав збирати оптичні – тобто артилерійські – дані.



Російський розвідувальний супутник перестав працювати / Графік з твітера Джонатана Макдавелла

Російське сміття навіть у космосі

Навряд цей російський розвідувальний космічний апарат можна назвати інноваційною розробкою – фактично це чергове сміття, який Кремль запустив на земну орбіту. До цієї теми варто сказати, що нещодавно висоту Міжнародної космічної станції довелося підіймати, оскільки вона могла зіткнутися з російським космічним сміттям. Воно утворилося внаслідок тупих та безглуздих дій Росії. Держава-терористика вирішила повипробовувати протисупутникову зброю у космосі.