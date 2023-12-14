Якісної техніки вже немає: Черник детально описав, скільки зброї лишилось в Росії

Росія зазнала колосальних втрат під час повномасштабної війни проти України. Але у них все ще достатньо зброї, хоч і часто вона вже морально застаріла.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, оцінивши військовий потенціал Росії станом на кінець 2023 року. Зрозуміло, що точних цифр практично ніхто не знає. Але є приблизні оцінки, які можуть показати, чого очікувати далі від окупантів.

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Звісно, Росія зазнала просто величезних втрат, яких практично ніхто не мав після Другої світової війни. Станом на зараз окупанти втратили понад 342 тисячі особового складу. Однак вони продовжують кидати в бій своє населення, яке готове воювати за імперськість та "вєлічіє".

Скільки зброї ще має Росія

Як наголосив Черник, Україна потужно працює на фронті – і вже знищила дійсно значну кількість російської бронетехніки, артилерії тощо. В окупантів є проблеми саме з сучасною технікою.

Так, дійсно якісної техніки Росія майже не має. Багато з того, що було сучасне, вдалося винищити. Варто також глянути на приблизні оцінки їхнього потенціалу,

– сказав Черник.

Так, станом на початок повномасштабного вторгнення Росія мала близько 3400 танків різної модифікації та класів. Україна вже знищила понад 5600 одиниць цієї техніки. Крім цього, окупанти мали близько 5500 артилерійських гармат, але наші захисники вже знищили більш ніж 8 тисяч.

Те саме і з реактивними системами залпового вогню. Окупанти мали близько 800 "Градів", "Ураганів" та "Смерчів", але втратили вже 900. Також Росія володіла близько 14 тисячами різних БМП, БТР тощо. Але вже більш на 10 тисяч одиниць бронетехніки знищені.

Зрозуміло, що цифри знищення більші, адже окупанти мають на складах колосальну кількість різної військової техніки, яку намагаються відновлювати. Часто тут застосовують "канібалізм": з кількох машин збирають одну.

Не таємниця, що у них на складах є багато бронетехніки. Якщо треба буде, то дійдуть і до ПТ-76, який є попередником БМП-1. Разом з танками зараз в Росії є десь від 15 – до 17 тисяч різної бронетехніки на складах. Деякі експерти говорять про 20 тисяч. За принципом "канібалізму" вони збирають одну машину з 2 – 3 – 4 тощо,

– сказав Черник.

Снарядні заводи окупантів сильно навантажені. За різними даними, вони здатні виготовляти від 125 – до 130 тисяч снарядів на місяць. Це – найвищий показник у світі. Сполучені Штати мають дійти на рівень у 80 тисяч снарядів на рік лише у 2025 році.

Наприкінці листопада Путін затвердив бюджет Росії на наступні три роки. Витрати окупантів на армію стануть "рекордно" високими.

Безперечно, що Росія також має величезну кількість різних автоматів Калашникова, гвинтівок Мосіна, РПГ-7, РПГ-18 тощо. Мільйонів одиниць на складах немає, але сотні тисяч – мали б бути.

Загальний технічний потенціал Росії йде до занепаду з таким темпом бойових дій. Вони ще мають десь 1,5 – 2 роки міцності. Але паралельно, на жаль, вони здатні продавати нафту та заробляти мільярди. Доки будуть заробляти, доти будуть воювати. Сувора дійсність. Хоча точка надлому може статися там, де ми зараз не можемо побачити,

– підкреслив Черник.

Російська зброя: коротко