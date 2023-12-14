Качественной техники уже нет: Черник подробно описал, сколько оружия осталось в России

Россия понесла колоссальные потери во время полномасштабной войны против Украины. Но у них все еще достаточно оружия, хотя и часто оно уже морально устарело.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, оценив военный потенциал России по состоянию на конец 2023 года. Понятно, что чётких цифр фактически никто не знает. Но есть приблизительные оценки, которые могут показать, чего ждать дальше от оккупантов.

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Конечно, Россия понесла просто огромные потери, которых практически никто не имел после Второй мировой войны. По состоянию на данный момент оккупанты потеряли более 342 тысяч личного состава. Однако они продолжают бросать в бой свое население, готовое воевать за имперскость и "величие".

Сколько оружия еще есть у России

Как подчеркнул Черник, Украина мощно работает на фронте – и уже уничтожила действительно большое количество российской бронетехники, артиллерии и так далее. В оккупантов есть проблемы именно с современной техникой.

Да, действительно качественной техники у России почти нет. Многое из того, что было современное, удалось истребить. Следует также взглянуть на приблизительные оценки их потенциала,

– сказал Черник.

Так, на начало полномасштабного вторжения Россия имела около 3400 танков различной модификации и классов. Украина уже уничтожила более 5600 единиц этой техники. Кроме этого, оккупанты имели около 5500 артиллерийских орудий, но наши защитники уже уничтожили более 8 тысяч.

То же и с реактивными системами залпового огня. В оккупантов было около 800 "Градов", "Ураганов" и "Смерчей", но потеряли уже 900. Также Россия владела около 14 тысячами различных БМП, БТР и так далее. Но уже более 10 тысяч единиц бронетехники уничтожены.

Понятно, что цифры уничтожения больше, ведь оккупанты имеют на складах колоссальное количество разной военной техники, которую пытаются восстанавливать. Часто здесь применяют "каннибализм": из нескольких машин собирают одну.

Не секрет, что у них на складах есть много бронетехники. Если нужно будет, то дойдут и до ПТ-76, который является предшественником БМП-1. Вместе с танками сейчас в России есть где-то от 15 – до 17 тысяч разной бронетехники на складах. Некоторые эксперты говорят о 20 тысячах. По принципу "каннибализма" они собирают одну машину из 2 – 3 – 4 и так далее,

– сказал Черник.

Снарядные заводы оккупантов сильно нагружены. По разным данным, они способны производить от 125 – до 130 тысяч снарядов в месяц. Это самый высокий показатель в мире. Соединенные Штаты должны выйти на уровень в 80 тысяч снарядов в год только в 2025 году.

В конце ноября Путин утвердил бюджет России на следующие три года. Расходы оккупантов на армию станут "рекордно" высокими.

Бесспорно, что у России также огромное количество различных автоматов Калашникова, винтовок Мосина, РПГ-7, РПГ-18 и так далее. Миллионов единиц на складах нет, но сотни тысяч – должны быть.

Общий технический потенциал России идет в упадок с таким темпом боевых действий. Они еще имеют где-то 1,5 – 2 года крепости. Но параллельно, к сожалению, они могут продавать нефть и зарабатывать миллиарды. Пока будут зарабатывать, будут воевать. Строгая действительность. Хотя точка надлома может произойти там, где мы сейчас ее не можем увидеть,

– подчеркнул Черник.

Российское оружие: коротко