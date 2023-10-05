Нинішній уряд має обмеження: у президентки Словаччини пояснили призупинення допомоги

Словаччина хотіла передати Україні військову допомогу, однак після перемоги на виборах Роберта Фіцо це рішення притримали. Радниця президентки пояснила, що причиною цього є формування нового уряду.

Вона заявила, що наразі політичні партії, що ймовірно сформують уряд, виступають проти надання допомоги. Однак президентка порушуватиме це питання перед новим правлінням.

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Президентка з Україною

Радниця очільниці Словаччини з питань зовнішньої політики Яна Кобзова прокоментувала слова речниці президентки про призупинення передачі нового пакету військової допомоги Україні через зміну уряду. Тоді заявили, що очільниця країни сприймає прийняття цього рішення нинішнім урядом як ризик для зміни влади.

Радниця Зузани Чапутової підтвердила, що причиною є кардинально інший курс нового правління. Робота нинішнього уряду наразі добігає кінця.

Нинішній словацький уряд, що йде у відставку, має конституційно обмежені повноваження. Політичні партії, які наразі ведуть переговори про можливе формування уряду, виступають проти надання військової допомоги Україні,

– пояснила радниця.

Кобзова додала, що президентка проводить консультації з усіма політичними лідерами щодо формування майбутнього уряду. Вона підтримуватиме надання Україні військової допомоги будь-яким правлінням.

Радниця наголосила, що військова допомога Україні є найбільшою в історії країни. А у перерахунку на душу населення Словаччина надала більше, аніж будь-який інший союзник. Президентка країни виступала "за" подібну підтримку і спілкувалася про це з урядом – зокрема, після візиту Зеленського у липні.

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