Чому мені має бути соромно? – Гетманцев відверто розповів про Партію регіонів та фейки

Крім економічних питань, політик розмірковував про демократію та рівень освіти українців. А от економіці найбільше шкодить тотальне ухилення від податків, впевнений Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп від "Слуги народу".

Сайт 24 каналу поговорив з політиком про допомогу від МВФ, деолігархізацію, судову реформу, ліквідацію ОАСК, протести ФОПів, "правку Арахамії" та демократію.

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Під час розмови згадали, як "слуга народу" працював в Партії регіонів, поширював фейки та голосував за колегу від ОПЗЖ "в якості певного жесту поваги".

"Подарунок" від МВФ та ліквідація ОАСК

Напередодні в Офісі президента наголосили, що 23 серпня Україна отримає від МВФ 2,7 мільярдів доларів, "гарний подарунок" до 30-річчя незалежності, після телефонної розмови Зеленського з директором-розпорядником фонду Георгієвою. Насправді ж в МВФ анонсували виділення коштів ще в березні цього року, а вже у квітні голова НБУ Шевченко зазначив суму. Тому чи не є така заява ОПУ проявом демагогії?

Це, безперечно, не подарунок. Ці гроші, які спрямовані на пожвавлення економіки світової. Всі держави-члени Міжнародного валютного фонду отримують співрозмірну суму своєму відсотку участі в МВФ. Такий захід вже був в 2009 році зроблений в період кризи 2008 року.

Заяви Офісу президента не є і не можуть бути демагогією. Ніхто не приховував, що про це розмовляли на рівнях президента, голови Нацбанку та міністра фінансів. Цей транш не є наслідком виключно перемовин України та МВФ. Він є наслідком і роботи команди, і наслідком рішення самого Міжнародного валютного фонду.

В інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" ви казали: "Нормальна робота БЕБ означає кінець "тіні" в перспективі року-двох років". А як ви ставитеся до рішення конкурсної комісії, яку очолює Милованов, не допустити Данилюка до участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки?

Мені б хотілося, щоб Данилюк (екссекретар РНБО – 24 канал) брав участь в конкурсі, якщо я говорю як людина. Як юрист вимушений визнати, що є певні юридичні обмеження, які не дають можливості брати участь в конкурсі. Ці обмеження мали місце саме в цьому випадку.

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5 серпня Данилюк подав позов до Окружного адмінсуду Києва. Він вимагає зупинити конкурс через порушення процедур. Як думаєте, яке рішення ухвалить суд?

Не знаю, чи буде забезпечення позову у вигляді зупинення роботи комісії. Якщо б я був суддею, то я б утримався від такого рішення. Але на те є суд, щоб приймати неупереджене рішення. І відповідати за нього перед законом.

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Ви говорите про "неупереджені рішення". А такі рішення ухвалюють в ОАСК?

Там є різні судді – професійні та порядні. Є питання в мене та суспільства до тих чи інших рішень, які вони приймали. Проте вішати ярлики абсолютно неправильна справа.

Чи підтримуєте ви ліквідацію Окружного адмінсуду?

Складне питання. Відповідний законопроєкт (№5369 – 24 канал) лежить у Верховній Раді. З точки зору оптимізації судової системи та упразднєнія того негативного іміджу, який має за собою ця установа, можливо, це і має сенс.

За чи проти?

Скоріше за, ніж проти.

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Стосовно судової реформи. Її чимало українців, зокрема, президент, вважають одним з найважливіших викликів для чинної влади. Які законопроєкти мають нас наблизити до неї?

Ми затягнули з судовою реформою. Однак закони про відновлення роботи ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів – 24 канал) та про Вищу раду правосуддя є правильними у принциповому напрямку щодо розблокування судової реформи.

Я напередодні подав законопроєкт, відповідно до якого запропонував доповнити процесуальні кодекси і закон про статус суддів нормами, які встановлювали б наслідки для суддів, що приймали немотивовані рішення, які скасовувалися згодом апеляційною чи касаційною інстанціями.

Якщо людина професійна, то в неї є червоні лінії, за які вона не зайде. Якщо вона "врємєнщік" та прийшла в професію за швидким заробітком, то в неї їх немає. Протидія корупції в нашій державі лежить в площині забезпечення професійності, як чиновників, так і суддів.

Боротьба з ФОПами та олігархами

Туристична сфера постраждала чи не найбільше за останній рік. Ваша мати, Олена Гетманцева, є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Туристична професійна група". Чи скаржиться вона вам на наслідки пандемії коронавірусу?

Мати горює більше. Ця сфера, на жаль, зараз лежить. Вона по трошки відновлюється. Для туристичного бізнесу настали темні часи.

Можливо, ви вже пропонували їй додати безстрокову акцію руху "Save ФОП", що нині триває на Майдані, до туристичної брошури у рамках розвитку внутрішнього туризму. Бо зараз на центральній площі столиці звертаєш більше увагу не на визначні місця, а на мітингувальників. Скільки це ще триватиме?

Вона майже внутрішньою кухнею не займається. Я не знаю, скільки ще ця політична акція триватиме (сміється). Не хочу називати її замовників, щоб не рекламувати їх. Я вважаю цих людей абсолютно не порядними. Вони вибудовують свою політичну кар’єру, намагаючись потрапити у велику політику і заробити конкретні гроші.

А я просто роблю правильні, корисні та непопулярні речі для держави. Їх тут не робили 28 років. Я зроблю те, що маю зробити, а потім піду.

У травні "Дзеркало тижня" опублікувало фрагменти ймовірного законопроєкту про олігархів. Згідно з оприлюдненою інформацією, олігархи зможуть продати свої медіа-активи. У такий спосіб вони позбудуться ознак олігарха. Чи не призведе це до заходу медіаринку в тінь?

Олігархат – це ганебне та шкідливе для держави явище, яке полягає у впливі на суспільство за рахунок об’єднання медіа, великого бізнесу і політики. Коли людина в одних руках тримає ці три важелі, то вона деструктивно впливає на суспільство, бо олігарх отримує свій дохід, заробіток і прибуток від збереження статус-кво.

Так, якщо олігарх продасть свій бізнес, то він перестане бути олігархом. Однак у нас є прийнятий закон про прозорість володіння ЗМІ, де досить легко відслідкувати реального власника медіа.

Людина, яка придбає канал "1+1" чи "Україна 24" повинна буде пояснити походження своїх грошей. Це складно зробити, якщо в тебе немає такого заробітку.

Однак чи вирішить це проблему? У олігархів ж є чимало лобістів у парламенті та держпідприємствах. От нещодавно наглядова рада "УЗ" рекомендувала Кабміну призначити Олександра Камишіна в. о. керівника АТ. Він раніше працював менеджером в холдингу SCM Ахметова.

Я цю людину взагалі не знаю, вперше чую її прізвище. Не можу сказати, чи свідчить це про вплив людини, яка контролює великий бізнес. Проте не погоджуюсь, що сама по собі робота в компаніях Ахметова, Коломойського чи Пінчука є тим самим ярликом. Я категоричний противник будь-яких люстрацій. Сама по собі робота деінде не є підставою для того, аби людину позбавляти якихось можливостей.

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Найдорожчий цукор в Європі та "правка Арахамії"

Перейдемо до цукру. Ціни на нього вдвічі вищі, ніж на Лондонській біржі. Згідно з даними Держстату, у порівнянні з липнем 2020-го цукор подорожчав на 83,5%. 3 серпня ваш комітет провалив законопроєкт №5673 про зниження квоти на ввезення до України білого цукру без ввізного мита в обсязі до 60 тисяч тонн. Однак у Facebook ви пишите: “Цены на сахар падают. А переходящий на новый урожай остаток будет достаточно внушительным”.

Гетманцев запевняє, що ціни на цукор падають / Скріншот 24 каналу

Дійсно, в Україні найвищі ціни в Європі на цукор. Причини цього – різні. Торік був поганий врожай, а виробники цукру підтримували товар. Це призвело до його дефіциту. У результаті збільшилася ціна цукру.

Я вніс разом з депутатом Совою (Олександром, нардепом від "Слуги народу" — 24 канал) законопроєкт (№ 5673 – 24 канал) про цю квоту, який комітет не підтримав. Навряд чи можна сказати, що я його провалив. Але я погоджуюся з колегами з Комітету. Мені здається, що держава повинна втручатися в ціноутворення щонайменше.

Ти стаєш на бік кондитерів чи цукровиків, коли втручаєшся. Не зважаючи на це, я зустрівся декілька разів з цукровиками. Ми досить детально з ними обговорили ціни на цукор. У результаті таких консультацій погодили певні дії, спрямовані на стабілізацію ринку і на те, щоб ціна на цукор падала.

Якщо ми говоримо про падіння ціни на цукор, то ми говоримо не про червень, а про другу половину липня, першу половину серпня. Сьогодні ми бачимо падіння цін на цукор з одного боку, а з іншого – великий перехідний залишок з минулого врожаю. Чи треба було відкривати квоту? Ну дивіться, Росія відкрила.

…квоту без ввізного мита до 140 тисяч тонн.

Це позитивно вплинуло на ринок. Ми квоту не відкрили. Але великі компанії, наприклад, "Астарта", завезли цукор-сирець в достатній кількості. Дефіциту цукру на ринку не було навіть дня. На нас вплинула також Міністерство економіки. Депутати не підтримали законопроєкт, бо Мінекономіки не переконувало, що це рішення є правильним.

І це на краще. Якщо б вони відкрили квоту, то це б призвело до стрімкого падіння цін на сахар. Це було б вже з іншого боку перекосом.

Цьогоріч 25 лютого за зверненням Арахамії ваш комітет вніс поправку №55 до законопроєкту №4278, яка знижує на 30% акциз на сигарети для IQOS і glo. Незадовго до цього Philip Morris надіслав Мінфіну «гарантійний лист» із проханням знизити податок. Не жалкуєте про це рішення? За прогнозами КШЕ та Vox Ukraine, воно коштуватиме держбюджету десятки мільярдів гривен.

У січні 2020-го року ми прийняли закон, за який нас багато хто критикував. Згідно з ним, ми збільшили акцизи на IQOS на 320%, щоб зрівняти сигарети з фільтрами. Споживання IQOS збільшувалося, а акциз був у 3,2 рази менший. Чому? Тютюнове лобі було дуже сильне. Воно запевняло нас, що такими діями ми не збільшимо надходження до бюджета.

Важко пояснити, що зі мною тоді робили ЗМІ, Philip Morris, "Укртютюн" та навіть "Асоціація міст України" за цей закон. Бізнес закликав нас підняти акциз не на 320%, а на 250%. Все інше вони просили розстрочити по 30% щороку. Лобі гарантувало, що у цьому випадку ніякої тіні та контрабанди не буде.

Перемовини продовжувалися, навіть коли закон вступив в силу. Вони вилилися в "правку Арахамії". У кінці березня ми її на Комітеті підтримали. З травня ми отримали результати за перший квартал 2021 року – плюс 2,6 мільярдів гривень тільки від IQOS в бюджет. За півріччя ж ми отримали 5,2 мільярда гривень. Це шалені гроші.

Тому я заявив в публічній площині, що потреби в цій поправці немає. Ми ризикнули і прийняли правильне рішення. Тінь пішла, а доля IQOS в загальному нашому ринку тютюну почала збільшуватися. Абсолютне правильне рішення та своєчасне рішення. Вже є домовленість з Арахамією про те, що цієї поправки не буде в законі. Ми не будемо це приймати.

Чудово, адже пропоноване зниження акцизу суперечить європейській директиві зі зниження тютюнопаління, яку Україна зобов’язалася виконувати.

Більш безпечний тютюновий продукт треба стимулювати вищими податками. А все крім кисню для легень небезпечно. Тому ми прийняли абсолютно правильне рішення. Воно мені коштувало здоров’я, але я дуже радий, що його фракція підтримала. Ніхто не вірив, до речі. Philip Morris та інші великі компанії не вірили, що ми його приймемо.

Податок на ідіотів та робота в Партії регіонів

Гетманцев: "Я не вважаю, що належність до будь-якої партії, професії, компанії сама по собі, крім дивізії військ СС, є вироком та злочином" / Фото Аліни Туришин

І знову про сплату податків. У травні 2021-го в Telegram ви запропонували запровадити податок на ідіотів – "людей, які мають свою думку з усіх питань", "ніколи не перевіряють інформацію" та "не вибачаються за фейки". Торік ви опублікували в Telegram фейк про заборону ввезення книг Булгакова до України…

Гетманцев поширив у Telegram фейк про заборону ввезення книг Булгакова до України / Скріншот 24 каналу

Не такий вже й фейк я поширив. Там була реальна заборона продажу одного видання через передмову до цього видання. Безперечно, не всього Булгакова. Я тоді перепостив допис Бужанського із відповідним коментарем, під яким повністю підписуюся.

Я вважаю, що будь-яка заборона літератури, яка не стосується розпалювання міжнаціональної ворожнечі, яка не шкодить державному суверенітету, є абсолютною нісенітницею. Таким чином увага до літератури тільки збільшується.

Щодо ідіотів в соцмережах. Це питання набагато глибше, ніж просто сарказм якийсь. Це про рівень дискусії в нашому суспільстві. А що таке людина? Людина – це зусилля. Дурість думається сама собою, а для чогось розумного потрібні зусилля. Так от цього розумного ми в соцмережах не бачимо майже взагалі. На жаль, рівень освіченості людей катастрофічний. Однак я завжди звертаю увагу на те, як критикують нас та події, які відбуваються.

А як ви звертаєте увагу? У вас у Facebook закриті коментарі для підписників. Чому ухвалили таке рішення?

Я звертаюся до людей своїми постами. Закрив коментарі через атаки ботів – певних компаній, які соціально організовуються тільки для того, аби дискредитувати все, що ти публікуєш.

В інтерв’ю "Hard з Влащенко" ви сказали, що ваша головна амбіція, щоб вам було не соромно перед дітьми. Вам не соромно перед дітьми за роботу помічником Володимира Сівковича, члена Партії регіонів?

А чому мені має бути соромно? Ми що ходили до Януковича та брали в нього гроші? Ви мислите тими ж шаблонами чи ярликами, про які ми до цього говорили. Людина була в Партії регіонів. І що це вирок?

Він відповідальний за силовий розгін та побиття мітингувальників Євромайдану...

У вас є вирок суду? Я не вважаю, що належність до будь-якої партії, професії, компанії сама по собі, крім дивізії військ СС ("Галичина" – 24 канал), є вироком та злочином. До 2010-го я працював в нього на громадських засадах. І вдячний йому за досвід. Це був певний період життя. Якісь елементи законотворчості я перейняв в той час, а потім шляхи розійшлися. Ми взагалі з ним вже чотири роки не бачилися.

Чому?

Не хочу відповідати. Ми не дуже добре розійшлися. Мені може за якісь речі і соромно в житті, але точно не за це.

А за які соромно?

Не скажу.

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Гетманцев: "Протидія корупції в нашій державі лежить в площині забезпечення професійності, як чиновників, так і суддів" / Фото Аліни Туришин

Ви підтримали кандидатуру нардепа від ОПЗЖ Юрія Павленка, коли він балотувався на посаду судді Конституційного Суду. В інтерв’ю програмі "Мокрик по живому" ви зазначили, що проголосували за нього "в якості певного жесту поваги”, адже ви знаєте його “як людину". Вам не соромно за це?

Я його особисто знаю. Він вчився в Українському гуманітарному ліцеї, як і я. Ми знайомі. Юрій – це порядна людина. Не знаю, чи підтримував би я його, якби в нього були шанси стати суддею. Але те, що я висловився за його кандидатуру, коли це поставили на голосування, то це абсолютно нормально.

Я проголосував "за", бо я поважаю цю людину по життю. Що поганого?

У подкасті "Радіо НВ" ви наголосили: "Якщо в Україні немає достатньої кількості людей, здатних померти за демократію, то демократія неможлива, в якій би інституції вона не прививала". Поясніть, хто і чому має померти?

Демократія – це здатність визнавати і стверджувати своїми діями волю більшості підданих, незалежно від того, що ти в меншості. В країні має бути достатня кількість людей, які дійсно заради цього принципу здатні пожертвувати своїм життям.

От є речі в світі як каміння. Вони існують. Каміння існує раз і назавжди. Ти його поклав… чи не ти його поклав, чи Бог його поклав і воно є. Чи дерево. Посадили дерево і воно росте, воно існує. Демократія – це те що існує сьогодні, не залежно від того, чи існувало це вчора, чи існуватиме це в майбутньому.

"Нєльзя спать на вчєрашнєй добрадєтєлі. Добрадєтєль нужно каждий дєнь воспітивать в сєбє", так би мовити. Якщо таких людей в суспільстві є достатня кількість, тоді є й демократія.

Звучить як популістичне гасло. Чому хтось має помирати?

Це не популістичне гасло. Чому хтось має вмирати? Цінність ідеї вимірюється здатністю за неї померти. Я вважаю, що демократія, верховенство права, совість, порядність вимірюється тими людьми, які є особистостями. А особистість — це людина, яка вчиняє вчинок, не з якоїсь причини, а від того, що вона сама є людиною. Демократія – це убєждєніє (редакція зберігає стиль розмови героя – 24).

Бліц

Чи підтримуєте, ви визнання одностатевих шлюбів на законодавчому рівні?

Ні.

Чому?

Ви мені пропонуєте?

Підтримуєте легалізацію медичного канабіса?

Ні. А, стоп! Підтримую, якщо мова йде про його вживання для хворих, а не про виробництво, як це пропонував законопроєкт у Верховній Раді.

Хто розпочав війну на Донбасі?

Цікаве питання. Напевно, розпочали бойовики за підтримки Російської Федерації.

ОПЗЖ чи "Європейська солідарність"?

Боже збав! Жодна з цих партій.