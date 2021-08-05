Адвокати колишнього міністра фінансів 5 серпня звернулися до скандального Окружного адміністративного суду Києва зі заявою про забезпечення позову.

Читайте також Милованов визнав, що йому з ОПУ наказали зняти мене з конкурсу, – Данилюк про бійку

Правозахисники також заявили, що конкурс має бути зупинено через порушення процедур. Зокрема, йдеться про начебто протиправне відсторонення Данилюка від участі в конкурсі.

Саме тому, вважають адвокати, подальші етапи конкурсу відбуватись не можуть.

Наша вимога – визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України,

– повідомили юристи.

У "Міллер" пояснюють, що суть формальної відмови, начебто через відсутність у Данилюка підтвердження наявності спеціальної освіти, не відповідає тому переліку документів, які має подати кандидат.

Вимога ж щодо наявності спеціально освіти є до особи, яку вже призначають на вказану посаду, а не до кандидата.

Адвокати подали заяву про забезпечення позову. Це означає, що до часу поки справу будуть розглядати, вони просять заборонити наступні етапи конкурсу. Окрім цього, забезпечити позовну заяву мають протягом двох днів.

Що цьому передувало

В ефірі 24 каналу Данилюк і Милованов 29 липня сильно посварились. Перший звинуватив другого в маніпуляції. Все тому, що екссекретаря РНБО не допустили до конкурсу з відбору голови БЕБ.

Наступного дня Данилюк святкував день народження та запросив Милованова. Там політики продовжили з'ясовувати стосунки на підвищених тонах і цього разу конфлікт між ними переріс у бійку.

Радник глави Офісу Президент отримав пошкодження брови та написав на опонента заяву в поліцію. Після цього він найняв адвокатів, які, за його словами, мають "вирішувати подальші юридичні дії.

До теми І посперечались, і побились: дружба між Миловановим і Данилюком закінчилась