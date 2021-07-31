Данилюк наголосив, що "я не бачу сенсу обговорювати дії Милованова, ця людина є повністю залежною без права на власну думку".

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В особистій розмові вчора Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента – зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб,

– зауважив Данилюк.

За словами політика, потім Милованов "запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка (Павла Вовка – 24 канал").

"Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу Президента", – наголосив Данилюк.

Бійка Данилюка і Милованова