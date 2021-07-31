Данилюк наголосив, що "я не бачу сенсу обговорювати дії Милованова, ця людина є повністю залежною без права на власну думку".
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В особистій розмові вчора Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента – зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб,
– зауважив Данилюк.
За словами політика, потім Милованов "запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка (Павла Вовка – 24 канал").
"Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу Президента", – наголосив Данилюк.
Бійка Данилюка і Милованова
- Ще 29 липня Милованов і Данилюк влаштували перепалку в ефірі 24 каналу. Данилюк звинуватив Милованова – голову комісії щодо відбору керівника Бюро економічної безпеки – у маніпуляції. Усе тому, що Данилюка не допустили до конкурсу з відбору голови БЕБ.
- Водночас причиною недопуску є те, що у Данилюка немає економічної чи юридичної освіти.
- Згодом Данилюк запросив Милованова на День народження і під час святкування накинувся на нього з кулаками. Як наслідок, голова комісії отримав пошкодження брови.
- Милованов зауважив, що "ні я, ні інші члени комісії не будуть піддаватись цьому тиску і не будуть порушувати закон".