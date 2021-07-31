Данилюк подчеркнул, что "я не вижу смысла обсуждать действия Милованова, этот человек является полностью зависимым без права на собственное мнение".
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В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса Президента – снять меня с конкурса на должность директора БЭБ любым способом,
– заметил Данилюк.
По словам политика, затем Милованов предложил ему идти в Окружной административный суд Киева под руководством Вовка (Павла Вовка – 24 канал).
"Именно тот зашкваренный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом офиса Президента", – подчеркнул Данилюк.
Драка Данилюка и Милованова
- Еще 29 июля Милованов и Данилюк устроили перепалку в эфире 24 канала. Данилюк обвинил Милованова – председателя комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности – в манипуляции. Все потому, что Данилюка не допустили к конкурсу по отбору председателя БЭБ.
- В то же время причиной недопуска является то, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.
- Впоследствии Данилюк пригласил Милованова на День рождения и во время празднования набросился на него с кулаками. Как следствие, председатель комиссии получил повреждение брови.
- Милованов отметил, что "Ни я, ни другие члены комиссии не будут поддаваться этому давлению и не будут нарушать закон".