Данилюк подчеркнул, что "я не вижу смысла обсуждать действия Милованова, этот человек является полностью зависимым без права на собственное мнение".

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В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса Президента – снять меня с конкурса на должность директора БЭБ любым способом,

– заметил Данилюк.

По словам политика, затем Милованов предложил ему идти в Окружной административный суд Киева под руководством Вовка (Павла Вовка – 24 канал).

"Именно тот зашкваренный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом офиса Президента", – подчеркнул Данилюк.

Драка Данилюка и Милованова