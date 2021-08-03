На свято заздалегідь був запрошений і радник очільника Офісу Президента, який очолює конкурсну комісію з обрання голови БЕБ. З огляду на запрошення, яке розмістив Милованов у своєму фейсбуці, його туди запросили ще у вівторок, 27 липня. А вже 29 липня між політиками почав спалахувати конфлікт просто в ефірі 24 каналу.

До теми Май совість, я не вимахувався, – Милованов та Данилюк посперечались в ефірі 24 каналу

Сварка між Миловановим і Данилюком в ефірі 24 каналу

Зараз триває конкурс на посаду керівника Бюро економічної безпеки – органу який має перебрати на себе функції СБУ та податкової міліції. Структура ця нова, з незаплямованою репутацією, тому і охочих очолити його було аж 59 кандидатів.

Серед них – Олександр Данилюк. Він дуже хотів, підходив за вимогами і документами, але з певних "причин" був виключений з подальшої боротьби разом з іншими 10 кандидатами.

З Данилюком – дуже прикра ситуація, це його технічна помилка. Він міг її не допустити, якби просто написав лист у МОН на перевірку справжності того диплому, копію якої він подав. Закон цього вимагає для державної служби,

– пояснив Милованов.

Радник глави ОП також відзначив, що товаришує з Данилюком і знає, що його диплом справжній. Втім віри недостатньо, адже кандидат має подати документ відповідно до закону.

Недостатньо, бо в цій ситуації Милованов не друг, а голова конкурсної комісії. Людина при посаді і, певно, щоб його не звинуватили в лояльність до свого товариша, з яким разом починав політичний шлях з командою Зеленського, той вирішив не лише не допомагати йому, а й навіть трохи зашкодити.

За його словами, дипломи визнаних у всьому світі навчальних закладів, якщо вони не нострифіковані – це просто папірці. Тому їх можна просто покласти у шафу, щоб вони там припадали пилом. Натомість Данилюк відповів, що коли всі ті дипломи є на сайті навчального закладу, то підтверджувати їх в Україні взагалі не обов'язково.

Водночас експерти вважають, що екссекретарю РНБО повинні були не відмовити, а дати час від 5 до 7 робочих днів, аби він зміг підтвердити релевантність цих документів.

Милованов і Данилюк посперечалися в ефірі 24 каналу: відео

Нагадаю, що коли сам Тимофій Милованов свого часу балотувався в члени Національного банку України, то не міг бути присутнім в Україні. Відтак конкурсна комісія пішла на порушення правил, і взяла у нього інтерв'ю скайпом, тобто з порушенням.

Але тоді вони сказали, що дух закону привалює. Та й сам радник очільника Офісу Президента тоді говорив про те, що це було правильним рішенням. А тепер все виходить геть інакше.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин наголосив, що конкурсна комісія, яка обирає голову БЕБ, є політично залежною. Мовляв, частину членів просто рекомендували депутати. Тому до її складу потрапили ті, хто досить лояльно ставиться до монобільшості. "Тих, кого просуватиме ОП, матимуть більше шансів бути призначеними на посаду", – заявив він.

Милованову наказали зняти мене з конкурсу з ОП, – Данилюк

Данилюка стверджує, що Милованов, коли вони були наодинці, сказав йому – начебто вказівку зняти з конкурсу в будь-який спосіб було отримано саме від Офісу Президента. А потім порадив екскандидату звернутися до Окружного адміністративного суду Києва для оскарження відмови.

Утім визнати це Милованов на широкий загал, звісно, не міг. Тому у фейсбуці прокоментував цю інформацію.

Під час святкування дня народження між політиками і спалахнув гучний конфлікт. Данилюк кілька разів штовхнув Милованова ногою і вдарив рукою по обличчю, розбивши тому брову.

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Поки сам колишній секретар РНБО конфлікт коментувати відмовляється. А от Милованов продовжує розповідати про "лихі 1990-ті, які повернулися".

Ось кандидат показав, як він реагує на стрес. І це до нього прийшов багаторічний товариш. На цій посаді будуть голові реальні погрози робити і створювати стрес. І що, він теж так буде реагувати?

– підкреслив він.

Виходить, що це була ще одна перевірка на стресостійкість кандидата. Цікаво, чи ходитиме тепер пан Тимофій до решти 48 кандидатів у гості і чи перевірятиме він їх на стійкість до стресових ситуацій. Якщо так, то до кінця конкурсу на ньому живого місця може не лишитися.

Хто претендує на посаду очільника БЕБ

Кажуть, що Бюро економічної безпеки, найімовірніше, можуть очолити чинний голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член ради Національного банку Василь Горбаль або колишній політик Микола Катеринчук.

Серед 48 кандидатів також такі посадовці:

почесний президент Укргазбанку та колишній "регіонал" Василь Горбаль;

Сергій Солодченко, який виконував обов'язки голови ДФС до призначення на цю посаду Вадима Мельника;

очільник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Володимир Ткаченко.

З них усіх чинного голову Фіскальної служби Мельника в парламенті називають одним з найбільш імовірних претендентів на посаду голови БЕБ. Тобто, структура нова, а методи роботи і люди в ній, найімовірніше, залишаться старі.

Бюро економічної безпеки має запрацювати з 25 вересня. Відтак фінал "реформи" ми побачимо вже дуже й дуже скоро.