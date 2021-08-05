Адвокаты бывшего министра финансов 5 августа обратились в скандальный Окружной административный суд Киева по заявлению об обеспечении иска.

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Правозащитники также заявили, что конкурс должен быть остановлен из-за нарушения процедур. В частности, речь идет о якобы противоправном отстранении Данилюка от участия в конкурсе.

Именно поэтому, считают адвокаты, дальнейшие этапы конкурса происходить не могут.

Наше требование – признать противоправными действия Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины,

– сообщили юристы.

В "Миллер" объясняют, что суть формального отказа якобы из-за отсутствия в Данилюка подтверждения наличия специального образования, что не соответствует тому перечню документов, которые должен представить кандидат.

Требование же о наличии специального образования есть к человеку, которого уже назначают на указанную должность, а не к кандидату.

Адвокаты подали заявление об обеспечении иска. Это означает, что пока дело будут рассматривать, они просят запретить следующие этапы конкурса. Кроме этого, обеспечить исковое заявление должны в течение двух дней.

Что этому предшествовало

В эфире 24 канала Данилюк и Милованов 29 июля сильно поссорились. Первый обвинил второго в манипуляции. Все потому, что экс-секретаря СНБО не допустили к конкурсу по отбору председателя БЭБ.

На следующий день Данилюк праздновал день рождения и пригласил Милованова. Там политики продолжили выяснять отношения на повышенных тонах и на этот раз конфликт между ними перерос в драку.

Советник главы Офиса Президент получил повреждение брови и написал на оппонента заявление в полицию. После этого он нанял адвокатов, которые, по его словам, должны "решать дальнейшие юридические действия".

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