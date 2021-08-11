В Укрзалізниці новий голова
Рішення про призначення Камишіна схвалив Кабінет Міністрів. Це відбулося на засіданні 11 серпня.
До теми Що очікують від нового керівника Укрзалізниці: заява Мінінфраструктури
Зауважимо, призначити Камишіна на посаду рекомендувала наглядова рада Укрзалізниці. Він виконуватиме обов'язки голови до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного керівника правління.
Що цьому передувало
Юрик написав заяву про звільнення від виконання обов'язків голови правління Укрзалізниці. Її схвалила наглядова рада. Втім він залишиться членом правління й відповідатиме за фінанси.
Що відомо про Олександра Камишіна
Джерело: "Ліга.Бизнес"
- 37-річний посадовець є чинним радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Досвіду у залізничній галузі у нього немає.
- До 2019 році Камишін працював менеджером з інвестицій у холдинговій компанії Ріната Ахметова SCM.
- Паралельно він був членом наглядової ради Portinvest – компанії SCM, яка займається розробкою та реалізацією інвестиційних проєктів у портовій сфері.
- У 2020 році Камишін разом зі ще одним ексменеджером SCM Миколою Нестеренком заснував інвестиційну компанію Fortior Capital. Вона спеціалізується на інвестиціях в інфраструктуру та аграрну галузь.