Раніше Камишина також рекомендували призначити новим тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління Укрзалізниці. Це рішення підтримують і в Мінінфраструктури.

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Як сказав міністр інфраструктури, управлінська криза в Укрзалізниці перебувала у "найгостріший фазі за всі роки незалежності України". Водночас стан критичної інфраструктури став предметом розгляду на засіданні РНБО.

За словами Кубракова, після довгих перемовин всі сторони погодили перелік конкретних кроків для виконання рішення РНБО.

На думку міністра, головними завданнями для розвитку галузі, які необхідно втілити є:

підняття тарифів на вантажні перевезення, адже без ринкових тарифів нормальний розвиток Укрзалізниці неможливий;

налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника – "Енергоатома";

залучення на українських ринок міжнародних інвесторів;

закупівля нових потягів та локомотивів.

Впровадження цих рішень у найкоротші терміни – це те, чого ми очікуємо від нового очільника Укрзалізниці. Є чіткі терміни та завдання – впевнений, що у нас все вийде,

– написав Кубраков.

Важливе уточнення! Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що за дорученням РНБО, керівництво УЗ візьме на себе міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Однак, новим тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Укрзалізниці може стати його радник Олександр Камишін.