РНБО висунула низку вимог Укрзалізниці. Наприклад, зробити економічно обґрунтованими тарифи вантажних перевезень.

До теми Небезпечні для нацбезпеки процеси, – РНБО доручила перевірити діяльність Укрзалізниці

Інші вимоги

  • Забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ;
  • залучити програми відновлення інфраструктури та потягів;
  • організувати закупівлю нових вагонів;
  • забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів в контейнерах;
  • ввести швидкісний рух.

Що цьому передувало

  • Під час виїзного засідання РНБО 30 липня обговорювали питання Укрзалізниці.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що там відбуваються доволі небезпечні процеси у фінансово-господарській діяльності.
  • Відтак Кабміну доручили розібратись у проблемі. Якщо буде потрібно, уряд може здійснити "кардинальні" рішення, зокрема, кадрові.