РНБО висунула низку вимог Укрзалізниці. Наприклад, зробити економічно обґрунтованими тарифи вантажних перевезень.
До теми Небезпечні для нацбезпеки процеси, – РНБО доручила перевірити діяльність Укрзалізниці
Інші вимоги
- Забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ;
- залучити програми відновлення інфраструктури та потягів;
- організувати закупівлю нових вагонів;
- забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів в контейнерах;
- ввести швидкісний рух.
Що цьому передувало
- Під час виїзного засідання РНБО 30 липня обговорювали питання Укрзалізниці.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що там відбуваються доволі небезпечні процеси у фінансово-господарській діяльності.
- Відтак Кабміну доручили розібратись у проблемі. Якщо буде потрібно, уряд може здійснити "кардинальні" рішення, зокрема, кадрові.