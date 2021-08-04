СНБО выдвинула ряд требований "Укрзализныци". Например, сделать экономически обоснованными тарифы грузовых перевозок.

К теме Опасные для нацбезопасности процессы, – СНБО поручила проверить деятельность "Укрзализныци"

Другие требования

  • Обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;
  • привлечь программы восстановления инфраструктуры и поездов;
  • организовать закупку новых вагонов;
  • обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах;
  • ввести скоростное движение.

Что этому предшествовало

  • Во время выездного заседания СНБО 30 июля обсуждали вопрос "Укрзализныци".
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что там происходят довольно опасные процессы в финансово-хозяйственной деятельности.
  • Поэтому Кабмину поручили разобраться в проблеме. Если потребуется, правительство может осуществить "кардинальные" решения, в частности, кадровые.