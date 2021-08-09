Ранее Камышина также рекомендовали назначить новым временным исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци. Это решение поддерживают и в Мининфраструктуры.

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По словам министра инфраструктуры, управленческий кризис в Укрзализныце находился в "самой острой фазе за все годы независимости Украины". В то же время состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании СНБО.

По словам Кубракова, после долгих переговоров все стороны согласовали перечень конкретных шагов для выполнения решения СНБО.

По мнению министра, главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить являются:

повышение тарифов на грузовые перевозки, ведь без рыночных тарифов нормальное развитие Укрзализныци невозможно;

налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя – "Энергоатома";

привлечение на украинский рынок международных инвесторов;

закупка новых поездов и локомотивов.

Внедрение этих решений в кратчайшие сроки – это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци. Есть четкие сроки и задачи – уверен, что у нас все получится,

– написал Кубраков.

Важное уточнение! Ранее в СМИ появилась информация о том, что по поручению СНБО, руководство УЗ возьмет на себя министр инфраструктуры Александр Кубраков. Однако, новым временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци может стать его советник Александр Камышин.