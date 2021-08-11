В Укрзализныце новый председатель
Решение о назначении Камышина одобрил Кабинет Министров. Это произошло на заседании 11 августа.
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Заметим, назначить Камышина на должность рекомендовал наблюдательный совет Укрзализныци. Он будет исполнять обязанности председателя до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного руководителя правления.
Что этому предшествовало
Юрик написал заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя правления Укрзализныци. Его одобрил наблюдательный совет. Впрочем, он останется членом правления и будет отвечать за финансы.
Что известно об Александре Камышине
Источник: "Лига.Бизнес"
- 37-летний чиновник является действующим советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. Опыта в железнодорожной отрасли у него нет.
- До 2019 году Камышин работал менеджером по инвестициям в холдинговой компании Рината Ахметова SCM.
- Параллельно он был членом наблюдательного совета Portinvest – компании SCM, которая занимается разработкой и реализацией инвестиционных проектов в портовой сфере.
- В 2020 году Камышин вместе с еще одним экс-менеджером SCM Николаем Нестеренко основал инвестиционную компанию Fortior Capital. Она специализируется на инвестициях в инфраструктуру и аграрную отрасль.