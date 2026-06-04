Шедевральний рецепт від переможниці "МастерШеф": смажимо акації у клярі з шампанського

Інколи варто виходити із зони комфорту та експериментувати. І робити це потрібно з улюбленими кулінарами!

Є рецепти, які навряд чи підійдуть для повсякденного використання, але спробувати їх бодай раз варто. Акація у клярі стане приємним відкриттям, особливо, якщо повторити оригінальний кляр від переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної.

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Як приготувати акацію в клярі?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– квіти акації;

– 120 грамів борошна;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 240 мілілітрів дуже холодного просеко або шампанського;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка цукру.

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Приготування: