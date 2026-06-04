4 червня, 16:43
Шедевральний рецепт від переможниці "МастерШеф": смажимо акації у клярі з шампанського
Інколи варто виходити із зони комфорту та експериментувати. І робити це потрібно з улюбленими кулінарами!
Є рецепти, які навряд чи підійдуть для повсякденного використання, але спробувати їх бодай раз варто. Акація у клярі стане приємним відкриттям, особливо, якщо повторити оригінальний кляр від переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної.
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Як приготувати акацію в клярі?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– квіти акації;
– 120 грамів борошна;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 240 мілілітрів дуже холодного просеко або шампанського;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка цукру.
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Приготування:
- Для приготування кляру з'єднайте всі компоненти в одній ємності, причому добиватися абсолютної однорідності маси не потрібно – наявність дрібних грудочок лише забезпечить готовому десерту приємніший хрускіт.
- Важливим моментом є те, що просеко для замішування має бути максимально охолодженим, майже крижаним.
- Самі квіти акації краще не мити, оскільки вода змиває ароматний пилок і позбавляє їх вираженого смаку, проте якщо ви все ж вирішите їх сполоснути, після цього обов'язково бездоганно обсушіть суцвіття.
- Обсмажуйте підготовлену акацію у великому об'ємі добре розігрітої олії з обох боків до появи красивого золотавого відтінку, а після виймання одразу перекладайте на паперову серветку для видалення зайвого жиру.
- Перед подачею до столу прикрасьте хрустку акацію сумішшю цукрової пудри з дрібно тертою лимонною цедрою або полийте натуральним медом із додаванням кількох крапель свіжого соку лимона.