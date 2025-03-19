Арахісова паста вдома: ніжний рецепт, який "зайде" навіть дітям

Арахісова паста виготовляється з меленого смаженого арахісу. Її люблять люди різного віку, а насолоджуватися нею можна різними способами – на сендвічах, у коктейлях і не тільки.

Окрім чудового смаку, цей продукт також багатий на поживні речовини, адже має корисні жири, білки й клітковину. Тож, як приготувати арахісову пасту в домашніх умовах розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24. Читайте також Елегантний смак, що підкорює з першого "кусь": печиво зі шматочками чорного шоколаду Арахісова паста – рецепт Час: 15 – 20 хвилин

15 – 20 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 250 грамів смаженого арахісу;

– 2 столові ложки меду;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1/2 чайної ложки солі. Приготування: Виберіть арахіс та підсмажте. Підсмажений арахіс перебийте у блендері.

Щоб арахіс перетворився на однорідну масу, додайте олію – 1 столовій ложці за раз. Також на цьому етапі додайте сіль та мед на смак.

Продовжуйте змішувати суміш протягом 3 – 5 хвилин або доти, доки вона не стане однорідною.

Коли паста змішана до бажаної консистенції, перекладіть у банку або герметичний контейнер. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і трендову "Волохату шоколадку".