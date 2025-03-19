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Новини Смачно Випічка і десерти Арахісова паста вдома: ніжний рецепт, який "зайде" навіть дітям
19 березня, 15:51
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Арахісова паста вдома: ніжний рецепт, який "зайде" навіть дітям

Марта Касіянчук

Арахісова паста виготовляється з меленого смаженого арахісу. Її люблять люди різного віку, а насолоджуватися нею можна різними способами – на сендвічах, у коктейлях і не тільки.

Окрім чудового смаку, цей продукт також багатий на поживні речовини, адже має корисні жири, білки й клітковину. Тож, як приготувати арахісову пасту в домашніх умовах розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Арахісова паста – рецепт

  • Час: 15 – 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 250 грамів смаженого арахісу;
– 2 столові ложки меду;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Виберіть арахіс та підсмажте. Підсмажений арахіс перебийте у блендері.
     
  2. Щоб арахіс перетворився на однорідну масу, додайте олію – 1 столовій ложці за раз. Також на цьому етапі додайте сіль та мед на смак.
     
  3. Продовжуйте змішувати суміш протягом 3 – 5 хвилин або доти, доки вона не стане однорідною.
     
  4. Коли паста змішана до бажаної консистенції, перекладіть у банку або герметичний контейнер.

Готово!

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