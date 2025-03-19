Кроме замечательного вкуса, этот продукт также богат питательными веществами, ведь имеет полезные жиры, белки и клетчатку. Поэтому, как приготовить арахисовую пасту в домашних условиях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Novosti24.
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Арахисовая паста – рецепт
- Время: 15 – 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 250 граммов жареного арахиса;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Выберите арахис и поджарьте. Поджаренный арахис перебейте в блендере.
- Чтобы арахис превратился в однородную массу, добавьте масло – 1 столовой ложке за раз. Также на этом этапе добавьте соль и мед по вкусу.
- Продолжайте смешивать смесь в течение 3 – 5 минут или до тех пор, пока она не станет однородной.
- Когда паста смешана до желаемой консистенции, переложите в банку или герметичный контейнер.
Готово!
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