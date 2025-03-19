Окрім чудового смаку, цей продукт також багатий на поживні речовини, адже має корисні жири, білки й клітковину. Тож, як приготувати арахісову пасту в домашніх умовах розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Арахісова паста – рецепт

  • Час: 15 – 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 250 грамів смаженого арахісу;
– 2 столові ложки меду;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Виберіть арахіс та підсмажте. Підсмажений арахіс перебийте у блендері.
  2. Щоб арахіс перетворився на однорідну масу, додайте олію – 1 столовій ложці за раз. Також на цьому етапі додайте сіль та мед на смак.
  3. Продовжуйте змішувати суміш протягом 3 – 5 хвилин або доти, доки вона не стане однорідною.
  4. Коли паста змішана до бажаної консистенції, перекладіть у банку або герметичний контейнер.

Готово!

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