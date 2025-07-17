Швидка насолода: готуємо теплий азійський салат за 15 хвилин – рецепт Ектора

Смачно поїсти можна дійсно за лічені хвилини. І це буде не перекус, а насолода вишуканою стравою, яку ви зробите власними руками.

Знаменитий шеф Ектор знає, як швидко зробити кулінарний подарунок, який захочеться бачити на столі якомога частіше. Азійський салат потішить ситістю, оригінальними нотками та цікавим досвідом. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом, яким шеф поділився у своєму інстаграмі. Цікаво Підтримуємо чемпіона: улюблені страви Олександра Усика – легко приготувати до бою Як приготувати азійський салат? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 300 грамів яловичини;

– 1 кілограм огірків;

– 2 болгарських перці;

– 1 цибуля;

– зелена цибуля;

– кінза;

– червоний перець;

– 1 столова ложка паприки;

– 1 чайна ложка коріандру;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 150 мілілітрів олії;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Огірки наріжте брусочками, посипте сіллю й залиште на 7 – 10 хвилин, щоб трохи пустили сік. Яловичину наріжте тонкою соломкою, обсмажте на добре розігрітій сковороді до повної готовності. Приправте сіллю та чорним перцем. Болгарський перець і цибулю наріжте смужками, зелень дрібно посічіть. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти, додайте спеції, соєвий соус і влийте гарячу олію разом із м’ясом. Ретельно все перемішайте – і подавайте одразу до столу. Смачного! Щоб розвіяти всі сумніви: чи обовʼязково варити лисички перед смаженням.