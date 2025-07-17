Знаменитый шеф Эктор знает, как быстро сделать кулинарный подарок, который захочется видеть на столе как можно чаще. Азиатский салат порадует сытостью, оригинальными нотками и интересным опытом. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту, которым шеф поделился в своем инстаграме.

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Как приготовить азиатский салат?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов говядины;

– 1 килограмм огурцов;

– 2 болгарских перца;

– 1 лук;

– зеленый лук;

– кинза;

– красный перец;

– 1 столовая ложка паприки;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 150 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Огурцы нарежьте брусочками, посыпьте солью и оставьте на 7 – 10 минут, чтобы немного пустили сок. Говядину нарежьте тонкой соломкой, обжарьте на хорошо разогретой сковороде до полной готовности. Приправьте солью и черным перцем. Болгарский перец и лук нарежьте полосками, зелень мелко порубите. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте специи, соевый соус и влейте горячее масло вместе с мясом. Тщательно все перемешайте – и подавайте сразу к столу.

Приятного аппетита!

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