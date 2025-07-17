Знаменитый шеф Эктор знает, как быстро сделать кулинарный подарок, который захочется видеть на столе как можно чаще. Азиатский салат порадует сытостью, оригинальными нотками и интересным опытом. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту, которым шеф поделился в своем инстаграме.
Интересно Поддерживаем чемпиона: любимые блюда Александра Усика – легко приготовить к бою
Как приготовить азиатский салат?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов говядины;
– 1 килограмм огурцов;
– 2 болгарских перца;
– 1 лук;
– зеленый лук;
– кинза;
– красный перец;
– 1 столовая ложка паприки;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 150 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Огурцы нарежьте брусочками, посыпьте солью и оставьте на 7 – 10 минут, чтобы немного пустили сок.
Говядину нарежьте тонкой соломкой, обжарьте на хорошо разогретой сковороде до полной готовности. Приправьте солью и черным перцем.
Болгарский перец и лук нарежьте полосками, зелень мелко порубите.
В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте специи, соевый соус и влейте горячее масло вместе с мясом.
Тщательно все перемешайте – и подавайте сразу к столу.
Приятного аппетита!
Чтобы развеять все сомнения: обязательно ли варить лисички перед жаркой.