Лисички недарма є одними з найпопулярніших грибів українців. Вони не просто смачні, а й прості у приготуванні, що робить їх ідеальним вибором навіть для новачків, розповідає 24 Канал з посиланням на "Факти".

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Чи треба варити лисички?

Експерти наголошують: перед смаженням лисички варто обовʼязково відварити. Це дозволить отримати одразу кілька переваг:

ви позбудетеся шкідливих речовин, які накопичуються в грибах;

не буде гіркоти;

ви знищите патогенні мікроорганізми.

Як правильно варити лисички?

Перед варінням лисички слід добре очистити від землі та піску. Потім ретельно промийте їх під струменем холодної води. Великі гриби краще порізати на менші шматки. Складіть гриби у каструлю, залийте холодною водою та додайте по одній чайній ложці солі на кожен літр. Після того, як вода закипить, варіть гриби 5 – 7 хвилин на середньому вогні. Обов’язково знімайте піну, яка утворюється на поверхні. Після відварювання відкиньте лисички на друшляк, промийте теплою водою та дайте їй повністю стекти. Тепер гриби можна смажити.

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