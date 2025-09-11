Укр Рус
11 вересня, 06:29
2

Діти проситимуть у школу тільки його: найсмачніше бананове печиво всього з 3 інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт бананового печива містить лише 3 інгредієнти, що робить його простим у приготуванні.
  • Печиво з натуральним чорним шоколадом, що має високий вміст какао, є корисним та поживним перекусом.

Ароматне печиво завжди швидко зникає, коли в домі є діти. А з цим рецептом ваші запаси можуть стати невичерпними.

Це печиво не тільки сподобається дітям, а й стане знахідкою для батьків. В ньому мало калорій та достатньо поживності – ідеальний варіант для смачного перекусу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії"

Зверніть увагу! 

Використовуйте для печива натуральний чорний шоколад з високим вмістом какао. Як відрізнити його від підробки – Смачно 24 розповідав раніше

Як приготувати печиво з банана? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 банани;
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 50 грамів шоколаду. 

Приготування

  1. Розігріваємо духовку до 180 градусів і застеляємо деко пергаментом.
  2. Стиглі банани очищаємо та розминаємо виделкою або вінчиком до стану пюре. Перекладаємо масу в миску.
  3. Додаємо вівсяні пластівці та ретельно перемішуємо, щоб тісто стало однорідним.
  4. Додаємо тертий шоколад або інший додаток і ще раз перемішуємо.
  5. Ложкою відміряємо порції тіста, формуємо невеликі кульки й викладаємо їх на деко.
  6. Випікаємо приблизно 12 – 15 хвилин, поки печиво не набуде приємного золотистого кольору.

Смачного!

