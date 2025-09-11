Ароматне печиво завжди швидко зникає, коли в домі є діти. А з цим рецептом ваші запаси можуть стати невичерпними.

Це печиво не тільки сподобається дітям, а й стане знахідкою для батьків. В ньому мало калорій та достатньо поживності – ідеальний варіант для смачного перекусу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Чим можна замінити яйця у випічці: неочікувані варіанти, які прийдуть на допомогу

Зверніть увагу!



Використовуйте для печива натуральний чорний шоколад з високим вмістом какао. Як відрізнити його від підробки – Смачно 24 розповідав раніше.

Як приготувати печиво з банана?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 100 грамів вівсяних пластівців;

– 50 грамів шоколаду.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів і застеляємо деко пергаментом. Стиглі банани очищаємо та розминаємо виделкою або вінчиком до стану пюре. Перекладаємо масу в миску. Додаємо вівсяні пластівці та ретельно перемішуємо, щоб тісто стало однорідним. Додаємо тертий шоколад або інший додаток і ще раз перемішуємо. Ложкою відміряємо порції тіста, формуємо невеликі кульки й викладаємо їх на деко. Випікаємо приблизно 12 – 15 хвилин, поки печиво не набуде приємного золотистого кольору.

Смачного!

Що ще спекти за лічені хвилини?