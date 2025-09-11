Ароматное печенье всегда быстро исчезает, когда в доме есть дети. А с этим рецептом ваши запасы могут стать неисчерпаемыми.

Это печенье не только понравится детям, но и станет находкой для родителей. В нем мало калорий и достаточно питательности – идеальный вариант для вкусного перекуса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Обратите внимание!



Используйте для печенья натуральный черный шоколад с высоким содержанием какао. Как отличить его от подделки – Вкусно 24 рассказывал ранее.

Как приготовить печенье из банана?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 банана;

– 100 граммов овсяных хлопьев;

– 50 граммов шоколада.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов и застилаем противень пергаментом. Спелые бананы очищаем и разминаем вилкой или венчиком до состояния пюре. Перекладываем массу в миску. Добавляем овсяные хлопья и тщательно перемешиваем, чтобы тесто стало однородным. Добавляем тертый шоколад или другое дополнение и еще раз перемешиваем. Ложкой отмеряем порции теста, формируем небольшие шарики и выкладываем их на противень. Выпекаем примерно 12 – 15 минут, пока печенье не приобретет приятный золотистый цвет.

Приятного аппетита!

