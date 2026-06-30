Навіть у спеку цей банош зникає до крихти: оригінальний рецепт шедевральної страви

Банош – це та страва, яка підкорює усіх. Навіть коли надворі спека й апетиту немає, ця каша з сиром та шкварками довго не затримається на столі.

Для автентичного баношу потрібна саме домашня збирана сметана, бо вона має високу жирність і практично позбавлена кислинки. А що робити далі – розповідає Мирослава Пекарюк. Не пропустіть Кілька крапель – і сир довго залишатиметься свіжим: який секретний продукт робить магію Як приготувати банош з сиром та шкварками? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 мілілітрів домашньої сметани;

– 70 грамів кукурудзяної крупи (середній помол);

– сіль;

– бринза;

– шкварки. Автентичний банош без зусиль: дивіться відео Приготування: Наливаємо сметану в казанок, додаємо дрібку солі та чекаємо, поки вона закипить. Невеликими порціями додаємо кукурудзяну крупу, безперервно працюючи вінчиком або ложкою, аби уникнути появи грудок. Томимо страву на мінімальному вогні приблизно 15 – 20 хвилин. Регулярно помішуємо, допоки каша не загусне, а на її поверхні не з'являться крапельки масла. Тим часом на пательні витоплюємо сало чи підчеревину до золотистих, хрустких шкварок. Викладаємо гарячу страву на тарілки, рясно притрушуємо автентичною овечою бринзою та додаємо підсмажені шкварки.