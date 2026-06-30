Для приготовления настоящего баноша нужна именно домашняя сливная сметана, так как она имеет высокую жирность и практически не имеет кислинки. А что делать дальше – рассказывает Мирослава Пекарюк.
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Как приготовить банош с сыром и шкварками?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 миллилитров домашней сметаны;
– 70 граммов кукурузной крупы (среднего помола);
– соль;
– брынза;
– шкварки.
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Приготовление:
- Наливаем сметану в котелок, добавляем щепотку соли и ждем, пока она закипит.
- Небольшими порциями добавляем кукурузную крупу, непрерывно помешивая венчиком или ложкой, чтобы не образовались комки.
- Варим блюдо на минимальном огне примерно 15 – 20 минут.
- Регулярно помешиваем, пока каша не загустеет, а на её поверхности не появятся капельки масла.
- Тем временем на сковороде вытапливаем сало или подчеревину до золотистых, хрустящих шкварок.
- Выкладываем горячее блюдо на тарелки, обильно посыпаем настоящей овечьей брынзой и добавляем поджаренные шкварки.