Для автентичного баношу потрібна саме домашня збирана сметана, бо вона має високу жирність і практично позбавлена кислинки. А що робити далі – розповідає Мирослава Пекарюк.
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Як приготувати банош з сиром та шкварками?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів домашньої сметани;
– 70 грамів кукурудзяної крупи (середній помол);
– сіль;
– бринза;
– шкварки.
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Приготування:
- Наливаємо сметану в казанок, додаємо дрібку солі та чекаємо, поки вона закипить.
- Невеликими порціями додаємо кукурудзяну крупу, безперервно працюючи вінчиком або ложкою, аби уникнути появи грудок.
- Томимо страву на мінімальному вогні приблизно 15 – 20 хвилин.
- Регулярно помішуємо, допоки каша не загусне, а на її поверхні не з'являться крапельки масла.
- Тим часом на пательні витоплюємо сало чи підчеревину до золотистих, хрустких шкварок.
- Викладаємо гарячу страву на тарілки, рясно притрушуємо автентичною овечою бринзою та додаємо підсмажені шкварки.