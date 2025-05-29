Не страва, а легенда: як приготувати той самий гуцульський банош – від запаху тектимуть слинки

Банош – одна з головних зірок гуцульської кухні. І зрідка варто нагадувати собі смак цієї легендарної страви.

Хто бодай раз був на Прикарпатті або в горах ніколи не забуде смак неймовірного гуцульського баношу. Не дивно, що страва стала візитівкою регіону та поширилася на всю Україну, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Рецепт гуцульського баношу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– склянка домашньої сметани;

– склянка молока;

– 90 грамів кукурудзяної крупи;

– 1 чайна ложка цукру;

– 20 грамів масла;

– 200 грамів сала;

– сіль, перець та бринза до смаку.

Приготування:

Відділяємо сало від шкірки, нарізаємо кубиками приблизно по сантиметру. Викладаємо на суху сковорідку й підсмажуємо до золотистої скоринки. У каструлю з товстим дном наливаємо молоко та додаємо сметану й вершкове масло. Ставимо на повільний вогонь. Всипаємо цукор із сіллю, доводимо суміш до закипання. Поступово, невеликими порціями, вводимо кукурудзяну крупу, постійно перемішуючи силіконовою лопаткою, щоб уникнути грудок. Варимо на слабкому вогні близько 30 хвилин, безперервно помішуючи, поки каша не стане густою й пластичною, легко відходитиме від стінок посуду. Якщо крупа ще хрумтить – доливаємо трохи молока й продовжуємо варіння. Готовий банош повинен бути щільної консистенції — такий, що його можна наколоти виделкою. Викладаємо кашу в тарілку, зверху посипаємо розкришеною руками бринзою й додаємо шкварки.

Смачного!

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