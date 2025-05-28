Усі полюбляють пельмені, але лише одиниці знають, як зробити їх максимально смачними. Який спосіб приготування пельменів повинен знати кожен – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як смачно приготувати пельмені

Тушкування – це той спосіб приготування пельменів, який обирає все більше кулінарів. Ця проста техніка максимально розкриє смак улюбленої страви.

Тісто залишиться ніжним, а начинка – соковитою. А найкраще тушкувати пельмені в улюбленому соусі або з овочами, адже так ви зможете збагатити страву додатковими акцентами.

Найлегше зробити зажарку з моркви та цибулі, додати часник та томатну пасту. Також не зайвими будуть спеції та трішки цукру для балансу смаку.

Тушкувати пельмені потрібно під кришкою приблизно 25 хвилин. За цей час соус загусне, а пельмені стануть м’якими, ароматними та насиченими смаком.

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