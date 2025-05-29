Кто хоть раз был на Прикарпатье или в горах никогда не забудет вкус невероятного гуцульского баноша. Неудивительно, что блюдо стало визитной карточкой региона и распространилось на всю Украину, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Рецепт гуцульского баноша

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– стакан домашней сметаны;

– стакан молока;

– 90 граммов кукурузной крупы;

– 1 чайная ложка сахара;

– 20 граммов масла;

– 200 граммов сала;

– соль, перец и брынза по вкусу.

Приготовление:

Отделяем сало от кожуры, нарезаем кубиками примерно по сантиметру. Выкладываем на сухую сковородку и поджариваем до золотистой корочки. В кастрюлю с толстым дном наливаем молоко и добавляем сметану и сливочное масло. Ставим на медленный огонь. Всыпаем сахар с солью, доводим смесь до закипания. Постепенно, небольшими порциями, вводим кукурузную крупу, постоянно перемешивая силиконовой лопаткой, чтобы избежать комков. Варим на слабом огне около 30 минут, непрерывно помешивая, пока каша не станет густой и пластичной, легко отходить от стенок посуды. Если крупа еще хрустит – доливаем немного молока и продолжаем варку. Готовый банош должен быть плотной консистенции – такой, что его можно наколоть вилкой. Выкладываем кашу в тарелку, сверху посыпаем раскрошенной руками брынзой и добавляем шкварки.

Приятного аппетита!

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